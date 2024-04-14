Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам простой и вкусный рецепт соуса без добавления яиц, который заменит майонез.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как просто и быстро приготовить вкуснейший постный майонез.

Этот соус станет прекрасной альтернативой майонезу для тех, кто соблюдает пост или просто не употребляет продукты животного происхождения. Он отлично подойдет к разнообразным салатам, и легким сезонным, и Оливье, а также к овощным блюдам.

Для приготовления постного майонеза "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:

тофу шелковый (мягкий) – 350 г

оливковое масло без запаха – 130 г

лимонный сок – 12 г

соль – по вкусу

петрушка - 25 г

эстрагон – 10 г (вместо него можно взять только петрушку, или заменить на укроп)

чеснок конфи (запеченный в растительном масле) – 20 г

Также по желанию "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать добавлять в такой майонез пасту карри, специи для Том Ям, кунжутную пасту, вяленые томаты и т.д. - всегда будет получаться новый неповторимый вкус.

Готовится постный майонез элементарно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет все ингредиенты в стакан и перебивает погружным блендером до однородности.

А чтобы приготовить традиционный майонез, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет 2 желтка, 300-340 г растительного масла, 1 ст.л. нежной горчицы, 1 ч.л. сахара, сок трети лимона, соль и чёрный перец по вкусу, а также добавляет 50 г воды, йогурта или сметаны для более легкой консистенции.

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