На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как просто и быстро приготовить вкуснейший постный майонез.
Этот соус станет прекрасной альтернативой майонезу для тех, кто соблюдает пост или просто не употребляет продукты животного происхождения. Он отлично подойдет к разнообразным салатам, и легким сезонным, и Оливье, а также к овощным блюдам.
Для приготовления постного майонеза "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:
- тофу шелковый (мягкий) – 350 г
- оливковое масло без запаха – 130 г
- лимонный сок – 12 г
- соль – по вкусу
- петрушка - 25 г
- эстрагон – 10 г (вместо него можно взять только петрушку, или заменить на укроп)
- чеснок конфи (запеченный в растительном масле) – 20 г
Также по желанию "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать добавлять в такой майонез пасту карри, специи для Том Ям, кунжутную пасту, вяленые томаты и т.д. - всегда будет получаться новый неповторимый вкус.
Готовится постный майонез элементарно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет все ингредиенты в стакан и перебивает погружным блендером до однородности.
А чтобы приготовить традиционный майонез, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет 2 желтка, 300-340 г растительного масла, 1 ст.л. нежной горчицы, 1 ч.л. сахара, сок трети лимона, соль и чёрный перец по вкусу, а также добавляет 50 г воды, йогурта или сметаны для более легкой консистенции.
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