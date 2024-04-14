Самый простой и быстрый способ приготовления вкусного салата с редиской – это добавить к редиске отварное яйцо, зелень, зеленый лучок и заправить майонезом.
Также многие любят сочетание в салатах редиса со свежим огурцом. Еще один популярный вариант салата – с редиской и молодой капустой.
Заправляют такой салат оливковым или подсолнечным маслом.
Но хозяйки не устают экспериментировать со вкусами салата с редиской. К примеру, добавляя сыр фета и заправляя соусом с горчицей в зернах, соком лимона и маслом.
Еще одним рецептом салата с редиской решила поделиться блоггер Виктория Савчук.
«Нежный, хрустящий, свежий и очень простой салат», - отметила Виктория, рассказывая об этом рецепте на своей странице в Инстаграм.
Рецепт оригинального салата с редиской.
Ингредиенты необходимо иметь следующие: 1 огурец, 1 пучок редиса, укроп, пучок зеленого лука, соль по вкусу и сметана.
Также Виктория предложила добавить в салат из редиски еще один ингредиент – яблоко.
Рецепт оригинального салата с редисом.
Ход приготовления такого салата проще не бывает – все ингредиенты нарезаем и заправляем сметаной.
«Очень вкусно, поверьте», – подчеркнула Виктория.
Рецепт оригинального салата с редисом.
Отметим, что пучок редиса полностью удовлетворяет суточную потребность человека в витамине С. Ученые даже доказали, что редис может предотвращать появление раковых новообразований.
Редис также рекомендуют есть для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения.
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