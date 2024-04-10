Одним из основных условий получения субсидии является неспособность граждан самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги. Однако существуют обстоятельства, при которых лицам могут быть отказаны в этой форме помощи, информируют в Действии.
Процесс назначения субсидий предусматривает покрытие расходов на установку и обслуживание счетчиков, абонентское обслуживание в многоквартирных домах, управление домом, поставку газа, электроэнергии, тепла, воды или вывоз мусора, а также на покупку газа, твердого и жидкого топлива для домашнего использования.
Расчет суммы субсидии базируется на конкретной формуле, содержащей несколько этапов:
Первоначально определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Затем рассчитывают среднемесячный доход на одного человека посредством разделения общего дохода на количество людей в домохозяйстве. Затем делят доход на одного человека на размер прожиточного минимума на человека за месяц, установленный в начале года, в котором назначается субсидия. В конце концов результат делят пополам и умножают на 20%, что отражает процент от общего месячного дохода конкретного домохозяйства. И напоследок вычисляют сумму обязательного платежа, умножая обязательный процент платежа на общий месячный доход
семьи.
Однако существуют обстоятельства, при которых могут отказать в назначении субсидии:
- Наличие в семье квартиры площадью более 130 квадратных метров или дома более 230 квадратных метров. Исключением являются семьи, которые воспитывают детей в детских домах семейного типа, имеют статус многодетной семьи или заботятся о трех и более детях.
- Собственность автомобиля, не старше 5 лет.
- Наличие у семьи двух и более автомобилей в возрасте до 15 лет, кроме приобретения прицепа или мопеда.
- Покупка членом семьи товаров на сумму более 50 тысяч гривен в течение года до подачи заявки на субсидию, кроме расходов на медицинское лечение, или покупка валюты на аналогичную сумму.
- Владение депозитом, который больше 100 тысяч гривен.
- Невыплата ранее полученной субсидии, которая была выплачена не в соответствии с нормами или невыплата алиментов в течение трех месяцев и дольше.
Важно отметить, что при изменении состава домохозяйства в течение 30 дней необходимо уведомить орган социальной защиты населения и снова подать заявку и декларацию.
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