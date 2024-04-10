Одним из основных условий получения субсидии является неспособность граждан самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги. Однако существуют обстоятельства, при которых лицам могут быть отказаны в этой форме помощи, информируют в Действии.

Процесс назначения субсидий предусматривает покрытие расходов на установку и обслуживание счетчиков, абонентское обслуживание в многоквартирных домах, управление домом, поставку газа, электроэнергии, тепла, воды или вывоз мусора, а также на покупку газа, твердого и жидкого топлива для домашнего использования.

Расчет суммы субсидии базируется на конкретной формуле, содержащей несколько этапов:

Первоначально определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Затем рассчитывают среднемесячный доход на одного человека посредством разделения общего дохода на количество людей в домохозяйстве. Затем делят доход на одного человека на размер прожиточного минимума на человека за месяц, установленный в начале года, в котором назначается субсидия. В конце концов результат делят пополам и умножают на 20%, что отражает процент от общего месячного дохода конкретного домохозяйства. И напоследок вычисляют сумму обязательного платежа, умножая обязательный процент платежа на общий месячный доход

семьи.

Однако существуют обстоятельства, при которых могут отказать в назначении субсидии:

Наличие в семье квартиры площадью более 130 квадратных метров или дома более 230 квадратных метров. Исключением являются семьи, которые воспитывают детей в детских домах семейного типа, имеют статус многодетной семьи или заботятся о трех и более детях.

Собственность автомобиля, не старше 5 лет.

Наличие у семьи двух и более автомобилей в возрасте до 15 лет, кроме приобретения прицепа или мопеда.

Покупка членом семьи товаров на сумму более 50 тысяч гривен в течение года до подачи заявки на субсидию, кроме расходов на медицинское лечение, или покупка валюты на аналогичную сумму.

Владение депозитом, который больше 100 тысяч гривен.

Невыплата ранее полученной субсидии, которая была выплачена не в соответствии с нормами или невыплата алиментов в течение трех месяцев и дольше.

Важно отметить, что при изменении состава домохозяйства в течение 30 дней необходимо уведомить орган социальной защиты населения и снова подать заявку и декларацию.

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