Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился в социальной сети личным рецептом торта Наполеон, который ему нравится больше всего. По словам кулинара, он попробовал приготовить самые разные варианты этого торта, но лишь один для него стал настоящим фаворитом.

Ингредиенты:

Коржи:

340-360 г муки + для подпыливания

250 г масла 82.5%

1 маленькое яйцо

140 г сметаны 25%

3 г соли

10 г коньяка

Тесто разделить на 8 лепешек

Крем:

600 г молока

200 г целых яиц

10 г ванильного сахара

200 г белого шоколада

10 г желатина

200 г масла 82.5%

260 г сгущенки

Приготовление:

Приготовление теста: Смешать масло с сметаной и яйцом, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Добавить соль, коньяк и муку, быстро замесить тесто. Дать постоять в холоде под пленкой около 30 минут. Разделить на 8 частей, раскатать на пергаменте, подпылить мукой, проколоть вилкой и испечь при 180 градусах до румяности.

Приготовление крема: В молоко добавить яйца, ванильный сахар и довести до 80-83 градусов. Добавить белый шоколад и размоченный желатин, советует "Мастер Шеф" Ярославский. Дать немного остыть и добавить масло. Охладить 8-12 часов, затем взбить воздушным, добавить сгущенку.

Сборка: Разделить крем на 8 частей. Смазать бока коржей кремом. Сверху посыпать крошкой с последнего коржа, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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