Некоторые украинцы могут получить денежную помощь, если успеют зарегистрироваться с 10 по 11 апреля.

Мобильная команда БФ "Право на защиту" от УВКБ ООН продолжает собирать данные для начисления денежной помощи украинским семьям. В настоящее время регистрация проводится в Тернопольской области. Согласно информации из Telegram-канала "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН в г. Львов", регистрация состоится 10 и 11 апреля в г. Бучаче и Тернополе соответственно. Пункты регистрации будут работать по принципу очереди.

Места регистрации и условия получения помощи Жители Тернопольской области могут обратиться: • 10 апреля с 11.00 до 16.00 по адресу: ул. Агнона, 3, г. Бучач; • 11 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу ул. Медовая, 3, г. Тернополь.

Критерии и размер помощи Согласно информации на официальном сайте организации, помощь будет предоставлена ​​лицам, ранее не получавшим международную помощь и имеющим доход, менее 5400 грн в месяц.

Размер пособия составляет 3600 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Условия подачи заявки Заявки могут подать ВПЛ, переместившиеся после 24 февраля 2022 года, а также вернувшиеся к своему месту постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия с 24 февраля 2022 года. Обязательные критерии уязвимости включают в себя:

семью с одним из родителей и одним или несколькими детьми до 18 лет или с пожилыми людьми от 55 лет;

семьи, возглавляющие один или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или пожилых людей с одной или несколькими детьми до 18 лет;

семьи с лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями.

Необходимые документы для оформления

Идентификационный номер налогоплательщика;

Паспорт или другие документы, подтверждающие личность;

Справка о ВПЛ (при наличии);

Банковская карта главного заявителя;

Свидетельство о рождении детей (при необходимости);

Документ, подтверждающий законную опеку над ребенком (при необходимости);

Удостоверение/медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании (при наличии).

Следует отметить, что при сборе данных все члены семьи должны присутствовать. В случае маломобильных лиц возможна регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние.

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