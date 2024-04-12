Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусной и нежной творожной паски, которая готовится значительно проще обычной.
Для приготовления творожной паски "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- творог 9% (крупинками, не пастообразный) – 400 г
- желтки яичные – 3 шт.
- сливки жирные (20-33%) – 100 г (можно заменить на сметану)
- сахар – 30 г
- сливочное масло – 50 г
- белый шоколад – 80 г
- изюм или цукаты – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу отжимает от лишней влаги, а затем вместе с желтками, сахаром и сливками перебивает блендером до однородной кремовой массы. Если не используете блендер, то творог предварительно нужно перетереть через сито.
Творожную массу в сотейнике ставим на огонь и постоянно помешивая, прогреваем до появления первых пузырьков, но не до закипания, и сразу снимаем с плиты.
В горячую творожную смесь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет кусочки белого шоколада и сливочное масло, размешивает все лопаткой до полного растворения.
Изюм или цукаты нужно предварительно бланшировать, можно даже на ночь замочить в коньяке. Добавляем их в творожную массу и перемешиваем.
В форму, застеленную сложенной в два слоя марлей, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает еще теплую творожную массу, заворачивает края марли и отправляй паску в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки.
Готовую творожную паску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает украсить белым шоколадом, а также цукатами и орешками.
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