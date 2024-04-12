Судья "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил простой рецепт творожной паски для тех, кто не хочет возиться с выпечкой.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусной и нежной творожной паски, которая готовится значительно проще обычной.

Для приготовления творожной паски "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

творог 9% (крупинками, не пастообразный) – 400 г

желтки яичные – 3 шт.

сливки жирные (20-33%) – 100 г (можно заменить на сметану)

сахар – 30 г

сливочное масло – 50 г

белый шоколад – 80 г

изюм или цукаты – 100 г

ванильный сахар – 10 г

Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу отжимает от лишней влаги, а затем вместе с желтками, сахаром и сливками перебивает блендером до однородной кремовой массы. Если не используете блендер, то творог предварительно нужно перетереть через сито.

Творожную массу в сотейнике ставим на огонь и постоянно помешивая, прогреваем до появления первых пузырьков, но не до закипания, и сразу снимаем с плиты.

В горячую творожную смесь "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет кусочки белого шоколада и сливочное масло, размешивает все лопаткой до полного растворения.

Изюм или цукаты нужно предварительно бланшировать, можно даже на ночь замочить в коньяке. Добавляем их в творожную массу и перемешиваем.

В форму, застеленную сложенной в два слоя марлей, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает еще теплую творожную массу, заворачивает края марли и отправляй паску в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки.

Готовую творожную паску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает украсить белым шоколадом, а также цукатами и орешками.

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