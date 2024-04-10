Победительница и экс-судья проекта "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и быстрого завтрака, который покорит своим вкусом.

Особенно тех, кто любит на завтрак яйца, пишет Politeka.net.

Но, по словам Лизы Глинской, это блюдо из яиц можно готовить не только на завтрак, но и на обед и на ужин.

«Все легко, просто и невероятно вкусно», – отметила Глинская на своей странице в Инстаграм, поделившись рецептом шакшуки.

Для приготовления завтрака понадобятся 3 яйца, растительное масло, 1 небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, три небольших помидора, соль, петрушка или кинза.

Ход приготовления шакшуки на завтрак, обед или ужин по рецепту Лизы Глинской очень простой. Сначала необходимо обжарить мелко нарезанный лук и чеснок, добавить мелко нарезанный перец и продолжать жарить овощи еще несколько минут.

«Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте», - рассказала Глинская о ходе приготовления блюда.

Как приготовить яйца на завтрак еще вкуснее

Следующий шаг – добавьте подготовленные помидоры к овощам и протушите 2-3 минуты.

Теперь самое главное – сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите.

"Продолжайте жарить шакшуку еще 4-5 минут", - отметила Лиза Глинская.

Готовый завтрак следует притрусить зеленью – петрушкой или кинзой.

«Подавайте шакшуку с подсушенным хлебом», – посоветовала победительница и экс-судья проекта "МастерШеф".

Как приготовить яйца на завтрак еще вкуснее

В комментариях некоторые подписчики на страницу Лизы Глинской отметили, что обожают это блюдо еще с детства, но не знали, что оно называется шакшука. Другие рассказывают, что обожают это блюдо и любят его готовить.

«Мой папа готовил мне очень давно и это было для нас давнее украинское блюдо в сезон помидоров так и называлась яичница с помидорами и только впоследствии узнала что это еврейская шакшука»,

«Мой папа это называл яйца по-гречески»,

«Традиционно готовлю каждую субботу на завтрак»,

«Очень люблю и готовлю!»,

«Готовлю так очень давно, но не знала, как оно называется».

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