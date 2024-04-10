Особенно тех, кто любит на завтрак яйца, пишет Politeka.net.
Но, по словам Лизы Глинской, это блюдо из яиц можно готовить не только на завтрак, но и на обед и на ужин.
«Все легко, просто и невероятно вкусно», – отметила Глинская на своей странице в Инстаграм, поделившись рецептом шакшуки.
Для приготовления завтрака понадобятся 3 яйца, растительное масло, 1 небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, три небольших помидора, соль, петрушка или кинза.
Ход приготовления шакшуки на завтрак, обед или ужин по рецепту Лизы Глинской очень простой. Сначала необходимо обжарить мелко нарезанный лук и чеснок, добавить мелко нарезанный перец и продолжать жарить овощи еще несколько минут.
«Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте», - рассказала Глинская о ходе приготовления блюда.
Как приготовить яйца на завтрак еще вкуснее
Следующий шаг – добавьте подготовленные помидоры к овощам и протушите 2-3 минуты.
Теперь самое главное – сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите.
"Продолжайте жарить шакшуку еще 4-5 минут", - отметила Лиза Глинская.
Готовый завтрак следует притрусить зеленью – петрушкой или кинзой.
«Подавайте шакшуку с подсушенным хлебом», – посоветовала победительница и экс-судья проекта "МастерШеф".
Как приготовить яйца на завтрак еще вкуснее
В комментариях некоторые подписчики на страницу Лизы Глинской отметили, что обожают это блюдо еще с детства, но не знали, что оно называется шакшука. Другие рассказывают, что обожают это блюдо и любят его готовить.
«Мой папа готовил мне очень давно и это было для нас давнее украинское блюдо в сезон помидоров так и называлась яичница с помидорами и только впоследствии узнала что это еврейская шакшука»,
«Мой папа это называл яйца по-гречески»,
«Традиционно готовлю каждую субботу на завтрак»,
«Очень люблю и готовлю!»,
«Готовлю так очень давно, но не знала, как оно называется».
Последние новости Украины:
Рецепт быстрого завтрака Эктора Хименеса-Браво: энергия и хорошее настроение гарантированы.
Клопотенко поделился рецептом завтрака, который станет любимым.
Салат "Цезарь", который всегда выходит идеально: Юрий Горбунов дал самый простой рецепт.