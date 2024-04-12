В летний период в Украине не предусмотрено плановое увеличение пенсионных выплат для всех. Однако, начиная с июня 2024 года, часть пенсионеров все же получит гораздо больше средств, согласно информации , предоставленной Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Согласно сообщению фонда, в июне будут повышены пенсионные выплаты для определенных категорий граждан, а именно тех, кто достиг определенного возраста. Возрастные надбавки будут автоматически добавлены к пенсиям для тех, кто имеет 70, 75 или 80 лет. Размеры надбавок будут следующими:

Гражданам в возрасте от 70 до 74 лет будет добавлено 300 гривен;

Лицам от 75 до 79 лет включительно — по 456 гривен;

Украинцам от 80 лет — по 570 гривен.

Дополнительные выплаты получат граждане, чья пенсия меньше суммы в 10,34 тысячи гривен.

Также, по данным ПФУ, в апреле текущего года некоторая часть граждан имеет право на перерасчет пенсионных выплат из-за увеличения страхового стажа. Соответствующая категория лиц получит прибавку раз в два года. Однако суммы надбавки будут включены в пенсии только через два месяца, в июне.

В фонде уточняют, что перерасчет производится только после получения информации об уплате единого взноса за первый квартал года из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Эти отчеты поступают с задержкой до 10 мая, потому пенсионеры получат дополнительные суммы за два предыдущих месяца в июне 2024 года.

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