Безработные граждане Украины могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тыс. грн. при условии их участия в программе Армии восстановления. Эта информация содержит материалы Министерства экономики, которое также определило критерии для участия в программе.

Проект "Армия восстановления" был введен правительством осенью 2022 года с целью привлечения временно не имеющих работы людей к восстановлению страны. К участию в этой программе принимаются трудоспособные лица, среди которых незанятые лица, внутренне перемещенные граждане, работники предприятий, работающих в военных условиях, студенты, занятые в сельском хозяйстве и другие.

Работы, которые могут выполнять безработные участники программы, включают укрепление блокпостов, заготовку дров, разборку завалов и восстановление домов, укрепление дамб, чистку дорог от завалов и другие общественно полезные действия.

Оплата за такие работы выросла с апреля 2024 г. с 10,65 тыс. грн до 12 тыс. грн. Участники заключают срочные трудовые договоры в соответствии с законодательством Украины. Местные органы власти могут также увеличить оплату такого труда за счет финансирования из областного бюджета.

При участии в общественных или других временных работах безработные приостанавливают получение пособия по безработице. По данным Государственной службы занятости, уже более 114 тысяч безработных приняло участие в программе, на их заработную плату выделено 772 миллиона гривен.

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