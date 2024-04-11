Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил рецепт мягкой выпечки, которая буквально распадается на кусочки и будет очень сладкая после того, как окончательно остынет.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г молока
- 85 г масла 82.5%
- 2 яйца
- 500-550 г сильной муки
- 11 г сухих дрожжей или 30 г свежих
- 50 г сахара
- Щепотка соли
Для специй и масла:
- 125 г масла 82.5%
- 1 столовая ложка корицы
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха
- 150 г сахара
- 50 г семян подсолнечника
- 100 г грецких орехов
- 150 г голубики и клюквы
Для соленой карамели:
- 50 г воды
- 150 г сахара
Инструкции:
Приготовление теста:
Растворите сахар в теплом молоке, добавьте дрожжи и подождите пару минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте яйца, растопленное масло, перемешайте и постепенно добавьте муку, замешивая тесто. Дайте ему подойти.
Приготовление специй и масла:
Растопите сливочное масло, чтобы оно было чуть теплым.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смешайте сахар со специями и добавьте семена подсолнечника.
Сборка и выпечка:
Обваляйте шарики теста в масле, затем в смеси специй и сахара. Выложите их в форму.
Пересыпьте тесто орехами, голубикой и клюквой.
Дайте тесту подняться в 2.5-3 раза и выпекайте при 175 градусах примерно 40 минут.
Приготовление соленой карамели:
Растопите сахар на сковороде до карамелизации, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Добавьте воду и дайте карамели немного остыть.
Выньте "хлеб" из духовки, дайте немного постоять, затем полейте его карамелью.
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