Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать "разваливающийся" мягкий и сладкий хлеб.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил рецепт мягкой выпечки, которая буквально распадается на кусочки и будет очень сладкая после того, как окончательно остынет.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г молока

85 г масла 82.5%

2 яйца

500-550 г сильной муки

11 г сухих дрожжей или 30 г свежих

50 г сахара

Щепотка соли

Для специй и масла:

125 г масла 82.5%

1 столовая ложка корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха

150 г сахара

50 г семян подсолнечника

100 г грецких орехов

150 г голубики и клюквы

Для соленой карамели:

50 г воды

150 г сахара

Инструкции:

Приготовление теста:

Растворите сахар в теплом молоке, добавьте дрожжи и подождите пару минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйца, растопленное масло, перемешайте и постепенно добавьте муку, замешивая тесто. Дайте ему подойти.

Приготовление специй и масла:

Растопите сливочное масло, чтобы оно было чуть теплым.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смешайте сахар со специями и добавьте семена подсолнечника.

Сборка и выпечка:

Обваляйте шарики теста в масле, затем в смеси специй и сахара. Выложите их в форму.

Пересыпьте тесто орехами, голубикой и клюквой.

Дайте тесту подняться в 2.5-3 раза и выпекайте при 175 градусах примерно 40 минут.

Приготовление соленой карамели:

Растопите сахар на сковороде до карамелизации, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Добавьте воду и дайте карамели немного остыть.

Выньте "хлеб" из духовки, дайте немного постоять, затем полейте его карамелью.

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