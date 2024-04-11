Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил рецепт мягкой выпечки, которая буквально распадается на кусочки и будет очень сладкая после того, как окончательно остынет.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г молока
  • 85 г масла 82.5%
  • 2 яйца
  • 500-550 г сильной муки
  • 11 г сухих дрожжей или 30 г свежих
  • 50 г сахара
  • Щепотка соли

Для специй и масла:

  • 125 г масла 82.5%
  • 1 столовая ложка корицы
  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • 0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 150 г сахара
  • 50 г семян подсолнечника
  • 100 г грецких орехов
  • 150 г голубики и клюквы

Для соленой карамели:

  • 50 г воды
  • 150 г сахара

Инструкции:

Приготовление теста:

Растворите сахар в теплом молоке, добавьте дрожжи и подождите пару минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйца, растопленное масло, перемешайте и постепенно добавьте муку, замешивая тесто. Дайте ему подойти.

Приготовление специй и масла:

Растопите сливочное масло, чтобы оно было чуть теплым.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, смешайте сахар со специями и добавьте семена подсолнечника.

Сборка и выпечка:

Обваляйте шарики теста в масле, затем в смеси специй и сахара. Выложите их в форму.

Пересыпьте тесто орехами, голубикой и клюквой.

Дайте тесту подняться в 2.5-3 раза и выпекайте при 175 градусах примерно 40 минут.

Приготовление соленой карамели:

Растопите сахар на сковороде до карамелизации, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Добавьте воду и дайте карамели немного остыть.

Выньте "хлеб" из духовки, дайте немного постоять, затем полейте его карамелью.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.