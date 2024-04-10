Один из способов проверить состояние аккумулятора на смартфоне Xiaomi – это USSD-запрос. Для этого необходимо набрать специальный код: *#*#6485#*#*. После этого должен появиться документ со справочной информацией.

Основное внимание на пунктах MF_05 и MF_06, где первый означает текущую (фактическую) емкость аккумулятора, а второй заявленную производителем заводскую емкость источника питания. Значение MB_00 показывает заряд аккумулятора, а MF_02 позволяет узнать количество пройденных циклов зарядки.

Как проверить состояние аккумулятора на смартфоне Xiaomi

По словам специалистов, при нормальном использовании за год батарея теряет примерно 15-20% своей емкости, при более интенсивном – до 50%. Тем, у кого остаточная емкость аккумулятора смартфона Xiaomi составляет менее 80%, следует задуматься над заменой аккулятора.

Еще один способ проверить состояние аккумулятора на смартфоне Xiaomi – специальные приложения.

Как проверить состояние аккумулятора на смартфоне Xiaomi

Например, AccuBattery – приложение отображает фактический уровень использования батареи, используя информацию, полученную от контроллера заряда батареи. Это приложение максимизирует срок службы батареи, отображает информацию об использовании батареи и измеряет емкость батареи, основываясь на научных методах.

Отметим, что существует много факторов, которые портят аккумулятор любого смартфона, не только Xiaomi. Так, необходимо вовремя убирать смартфон с зарядки, не допускать снижения уровня заряда смартфона ниже 15% и заряжать его до 70-80%. Кроме того, нельзя долго держать смартфон полностью разряженным.

Последние новости Украины:

Что делать, если Xiaomi упал в воду: действенные советы.

Обновленные тарифы "Киевстар" начинают действовать: кому придется переплачивать.

Как быстро скрыть свой номер телефона: абонентам Lifecell дали полезные комбинации.