Творожные паски готовятся очень просто, поскольку для них не нужно возиться с тестом и выпеканием, а получаются они невероятно вкусными, особенно с начинкой.

Шеф-повар Валентина Кущ дала рецепт творожной паски с маковой начинкой, которую можно приготовить заранее, заморозить, а затем достать к праздничному столу.

"Кто не любит мак - советую взять эту паску за основу и добавлять цукаты, и будет тоже очень вкусно", - отметила Валентина Кущ.

Для приготовления творожной паски шеф-повар берет следующие ингредиенты:

творог (жирный и сухой) – 300 г

сахар – 70 г

сливочное масло – 100 г

сливки 33% – 170 г

желтки – 3 шт.

Для маковой начинки (она идеально подходит также для любых булочек и пирогов):

мак - 100 г

молоко - 200 г

сахар – 70 г

сливочное масло – 50 г

Сначала шеф-повар готовит маковую начинку. Мак промываем, заливаем молоком, добавляем сахар и варим на медленном огне, периодически помешивая, пока жидкость не испарится (приблизительно 1 час). В конце добавляем сливочное масло и перебиваем все блендером.

Чтобы приготовить творожную паску, сыр обязательно перетираем через сито.

Сливки ставим вариться. Желтки перетираем с частью сахара, добавляем к сливкам и завариваем до загустения, постоянно помешивая. Выливаем сливочную массу к творогу и перемешиваем.

Размягченное сливочное масло взбиваем с остальным сахаром до пышности, добавляем его в творожную массу и снова все перемешиваем.

Форму снаружи шеф-повар застилает пленкой и выкладывает в нее творожную массу, разравнивая по краям, в середину выкладывает маковую начинку, а сверху – остальную творожную массу. Отправляем паску в морозилку – и там ее можно хранить вплоть до Пасхи.

Снимаем форму с замороженной паски и украшаем по желанию, например, белым шоколадом.

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