Представители городской администрации подтвердили, что частичная компенсация расходов рассчитана на 2024 год.

Администрация города Белгород-Днестровск в Одесской области утвердила программу компенсационных выплат на коммунальные услуги, по которой граждане смогут получить частичную компенсацию только за две коммунальные услуги. Представители Белгород-Днестровского городского совета в Facebook сообщили, кто сможет получить денежную помощь, и какие для этого есть условия.

Эта программа направлена ​​на пенсионеров и лиц со статусом малоимущих, проживающих в этом городе. Согласно принятой программе, материальные компенсации будут предоставляться уязвимым слоям населения для оплаты услуг по водоснабжению и водоотводу. Представители городской администрации подтвердили, что эта инициатива рассчитана на 2024 год.

"Утверждена программа на 2024 год по компенсационным выплатам на коммунальные услуги, в частности обеспечение социально незащищенным жителям города, пожилым горожанам компенсации за услуги по водоснабжению и водоотводу", – отметили представители городской администрации.

Условия получения компенсации предусматривают, что граждане, претендующие на эти выплаты, должны быть зарегистрированы на территории Белгород-Днестровского общества, иметь доход, не превышающий 4000 гривен, а также не иметь задолженности за коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга.

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