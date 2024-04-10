Слабосоленый лосось по этому рецепту получится не только вкусным и полезным, но и невероятно красивым и ярким благодаря использованию свеклы.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкусный слабосоленый лосось гравлакс – знаменитую скандинавскую закуску.

"Этот лосось намного наряднее обычного слабосоленого. Его можно использовать просто как нарезку, на бутеры с крем-сыром и авокадо или в различные салаты. Назову его «лосось- выпендрежник», так как смысл тот же, а красивее в тысячу раз", – рассказала шеф-повар.

Чтобы приготовить гравлакс, нам понадобятся такие ингредиенты:

филе лосося без костей – 500 г

свекла - 1 большая

водка – 40 г

сахар – 1 ст.л.

соль – 1,5 ст.л.

лимонная цедра

Шеф-повар добавила, что можно приготовить гравлакс и без водки, но лучше с ней или с любым другим крепким алкоголем.

"Цвет будет ярче, а главное - дезинфекция. Алкоголь там вообще не чувствуется", – объяснила Валентина Кущ.

Свеклу шеф-повар хорошо вымывает и отваривает, затем чистит и натирает на мелкой терке.

Филе лосося равномерно натираем солью, сахаром и цедрой лимона. Затем обмазываем его тертой свеклой, а сверху поливаем водкой.

Помещаем филе лосося в герметичный контейнер и оставляем мариноваться в холодильнике, желательно на сутки. Готовую рыбу достаем, вытираем все лишнее, нарезаем тоненькими кусочками и наслаждаемся.

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