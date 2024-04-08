В приложении уже имеется встроенная база данных, которая помогает идентифицировать мошеннические номера, а также это может помочь с дополнительной информацией.

В приложении "Телефон Google" для смартфонов на платформе Android появилась новая функция "Lookup", которая позволяет идентифицировать неизвестные номера. Эту информацию сообщил портал GSMArena.

На данный момент функция доступна только некоторым пользователям в бета-версии приложения "Телефон Google" с номером 127.0.620688474. Lookup предлагает удобный способ идентификации неизвестных номеров прямо из истории вызовов. Пользователи могут использовать функцию, чтобы получить дополнительную информацию о номере через поиск Google.

Однако стоит отметить, что проверить номер можно только после завершения вызова, его сброса или пропуска. Во время вызова функция "пробивания" недоступна.

Пока неясно, насколько полезной окажется функция Lookup. Обычный поиск номера в Google не всегда дает мгновенный ответ на вопрос о владельце номера или о том, какие услуги предоставляет звонящий абонент. Тем не менее, в приложении "Телефон Google" имеется встроенная база данных, которая помогает идентифицировать мошеннические номера или номера, используемые для рекламных звонков.

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