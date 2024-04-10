Если вы утеряли после сброса настроек нужные вам данные, вы еще можете их восстановить, используя эти несколько методов.

Многие люди сталкиваются с проблемой удаления важных данных, таких как фотографии, видео, контакты и сообщения после сброса настроек до заводских. Однако существуют способы восстановления нужных вам данных, которые вы желаете вернуть на телефон – это могут быть фото, видео, данные переписок и другие важные вам данные.

Tenorshare UltData является приложением для восстановления данных, которое позволяет вам вернуть удаленные файлы на телефон даже без каких-то облачных копий и резервных аккаунтов для восстановлений. Программа позволяет восстанавливать контакты, сообщения, фотографии, видео и многое другое.

Для использования программы, следуйте этим шагам:

Скачайте и установите программу на свой компьютер.

Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Запустите программу и выберите тип данных, которые вы хотите восстановить.

Нажмите кнопку "Сканировать", чтобы начать сканирование вашего устройства.

После завершения сканирования выберите файлы, которые вы хотите восстановить, и нажмите кнопку "Восстановить".

Google Drive предоставляет возможность создавать резервные копии данных вашего телефона, вы можете легко восстановить удаленные файлы.

Для восстановления данных выполните следующие действия:

При настройке устройства выберите опцию "Восстановить резервную копию".

Войдите в свою учетную запись Google и выберите резервную копию, которую вы хотите восстановить.

На многих Android-устройствах есть функция "Недавно удаленное" в Галерее, которая позволяет восстановить удаленные фотографии и видео в течение определенного периода времени.

Чтобы восстановить файлы из папки "Недавно удаленное", выполните следующие действия:

Откройте приложение "Галерея" на своем устройстве.

Найдите и откройте папку "Недавно удаленное".

Выберите файлы, которые вы хотите восстановить, и нажмите кнопку "Восстановить".

Для восстановления данных с помощью EaseUS MobiSaver можно воспользоваться следующей инструкцией. Программа способна восстановить частичные данные, но для работы с ней потребуются root-права.

Чтобы восстановить файлы на Android с помощью 7-Data Android Recovery, выполните следующие шаги:

Загрузите и установите ПО на свой персональный компьютер или ноутбук.

Включите отладку USB на вашем устройстве и подключите смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Откройте 7-Data Android Recovery на компьютере. В окне программы нажмите "Далее" и выберите тип файлов, которые вы хотите восстановить.

Обратите внимание, что 7-Data Android Recovery платная программа, однако она способна восстановить большинство удаленных файлов как с внутренней памяти, так и с внешней карты.

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