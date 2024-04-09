Благодаря этому рецепту, который рассказал ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво, на вашем столе на Пасху появится необычная и вкуснейшая паска с шоколадом и фруктами.

Эктор Хименес-Браво рассказал рецепт своей мамы, чтобы порадовать украинцев, желающих приготовить что-то новое и простое на Пасху.

«Очень легкий рецепт мягкой и нежной паски "Панеттоне", которая украсит ваш стол и будет отличатьсяот всех остальных пасок. Мягкая, нежная, с шоколадом и фруктами», - отмечал Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления паски «Панетоне» по рецепту мамы Эктора Хименеса-Браво понадобятся следующие ингредиенты: - 560 грамм муки, 1 ст.л. сухих дрожжей, 110 г белого сахара, 120 мл теплого молока (но не горячего), 1/2 ч.л. соли, цедра одного большого апельсина и одного лимона, 4 больших яйца, 1 ч.л. ванильного экстракта, 150 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры, 75 грамм золотого изюма, мелко нарезанных, 75 грамм сухой клюквы, 75 грамм карамелизированных апельсинов - 100 грамм черного шоколада, мелко нарезанного, 1 форма для Панеттоне или форма 20 см в диаметре с выложенным высоко пергаментом и смазанная сливочным маслом.

Рецепт мягкой и нежной паски от мамы Хименеса-Браво.

Способ приготовления паски по рецепту мамы Эктора Хименеса-Браво: шаг первый – духовку до 40°C и выключите, но оставьте гореть свет.

Теперь необходимо поместить дрожжи, 1 ст.л. муки и 1 ст.л. сахара в небольшую миску и смешать, добавить теплое молоко и перемешивать до тех пор, пока не будет пены. Это может занять 5-10 минут.

«В другой миске смешайте миксером всю оставшуюся муку, сахар, всю цедру и соль. Добавьте яйца, смесь дрожжей и ваниль и тщательно перемешайте насадкой для теста, пока вся мука не исчезнет. Закройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2-4 часа, пока тесто не вырастет в три раза», - рассказал Эктор Хименес-Браво о ходе приготовления паски по рецепту своей мамы.

Следующий шаг – достаньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Добавляйте понемногу сливочное масло, пока смесь не перемешается. Хименес-Браво рекомендует несколько раз снять тесто со стенок. Оно должно стать эластичным и онородным.

«Добавьте сухие фрукты, карамелизированные апельсины и шоколад и перемешайте еще одну минуту», – говорит судья «Мастер Шеф».

Рецепт мягкой и нежной паски от мамы Хименеса-Браво.

Теперь нужно смазать сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложите тесто, сформуйте шар и положите в форму для Панеттоне или в форму 20 см в диаметре. Теперь, говорит Эктор Хименес-Браво, сделайте надрезы крест-накрест острым ножом.

Следующий шаг – смажьте верх будущей паски теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, закройте пленкой и еще дайте отдохнуть в теплой духовке, пока не вырастет в три раза (2-3 часа).

Последние этапы в приготовлении паски по рецепту мамы Эктора Хименеса-Браво: извлеките, снимите пленку и выпекайте в духовке при 175°С 45-50 минут, пока зубочистка не будет сухой.

"Если "Панеттоне" будет становиться коричневым сверху очень рано - накройте фольгой", - посоветовал Эктор Хименес-Браво.

Рецепт мягкой и нежной паски от мамы Хименеса-Браво.

В комментариях к рецепту паски, подписчики на страницу Эктора отмечают, что получается очень вкусно:

«Очень вкусно получилось по этому рецепту!»,

«Второй год пеку по этому рецепту» .

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