Некоторые пенсионеры могут лишиться своих пенсионных выплат. Это касается тех, кто решил работать, сообщает ПФУ.
Причины уменьшения выплат
Пенсионеры рискуют частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в Пенсионный фонд. Это касается и тех случаев, когда граждане решили стать предпринимателями после ухода на пенсию.
Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщение Пенсионному фонду нужно осуществить в течение 10 дней после начала трудоустройства. Если это не сделано вовремя, это может привести к потере большого числа пенсионных выплат.
Сообщения Пенсионному фонду можно осуществить как онлайн, так и офлайн, в частности, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Последствия невыполнения
Пенсионерам не следует скрывать свои дополнительные доходы от Пенсионного фонда, поскольку орган проводит регулярные проверки данных с государственными реестрами:
- общеобязательного государственного социального страхования;
- юридических лиц-предпринимателей;
- физических лиц-предпринимателей.
Если обнаружены нарушения, Пенсионный фонд просит гражданина добровольно вернуть средства. В случае отказа пенсионера ПФУ оставляет за собой право удержать до 20% от суммы пенсии в качестве компенсации за неправомерные выплаты.
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