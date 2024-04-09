Некоторым украинским пенсионерам могут уменьшить сумму выплат, если они не обратятся в Пенсионный фонд Украины.

Некоторые пенсионеры могут лишиться своих пенсионных выплат. Это касается тех, кто решил работать, сообщает ПФУ.

Причины уменьшения выплат

Пенсионеры рискуют частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в Пенсионный фонд. Это касается и тех случаев, когда граждане решили стать предпринимателями после ухода на пенсию.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщение Пенсионному фонду нужно осуществить в течение 10 дней после начала трудоустройства. Если это не сделано вовремя, это может привести к потере большого числа пенсионных выплат.

Сообщения Пенсионному фонду можно осуществить как онлайн, так и офлайн, в частности, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Последствия невыполнения

Пенсионерам не следует скрывать свои дополнительные доходы от Пенсионного фонда, поскольку орган проводит регулярные проверки данных с государственными реестрами:

общеобязательного государственного социального страхования;

юридических лиц-предпринимателей;

физических лиц-предпринимателей.

Если обнаружены нарушения, Пенсионный фонд просит гражданина добровольно вернуть средства. В случае отказа пенсионера ПФУ оставляет за собой право удержать до 20% от суммы пенсии в качестве компенсации за неправомерные выплаты.

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