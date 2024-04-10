Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как лучше всего приготовить тонкие и мягкие блинчики.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил приготовить домашние и самые нежные блинчики. По словам кулинара, это настоящий вкус детства, поэтому каждый должен уметь готовить этот перекус.

Ингредиенты:

500 г молока

190 г муки

2 яйца

Щепотка соли

35 г сахара

35 г растительного или сливочного масла

Приготовление:

В небольшой емкости смешайте часть молока (примерно 200 г) с яйцами, сахаром, солью и мукой. Замешивайте венчиком до получения густого теста, консистенция должна быть как у сметаны, чтобы избежать комочков, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно добавьте оставшееся молоко, чтобы разбавить смесь.

Отдельно растопите сливочное масло. Должно быть теплым, а не горячим. Добавьте его в тесто и еще раз перемешайте.

"Мастер Шеф" Ярославский подметил, смесь должна быть однородной, без пузырьков. Край блинов должен быть ровным и мягким.

Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Жарьте блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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