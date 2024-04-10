Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский предложил приготовить домашние и самые нежные блинчики. По словам кулинара, это настоящий вкус детства, поэтому каждый должен уметь готовить этот перекус.
Ингредиенты:
- 500 г молока
- 190 г муки
- 2 яйца
- Щепотка соли
- 35 г сахара
- 35 г растительного или сливочного масла
Приготовление:
В небольшой емкости смешайте часть молока (примерно 200 г) с яйцами, сахаром, солью и мукой. Замешивайте венчиком до получения густого теста, консистенция должна быть как у сметаны, чтобы избежать комочков, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно добавьте оставшееся молоко, чтобы разбавить смесь.
Отдельно растопите сливочное масло. Должно быть теплым, а не горячим. Добавьте его в тесто и еще раз перемешайте.
"Мастер Шеф" Ярославский подметил, смесь должна быть однородной, без пузырьков. Край блинов должен быть ровным и мягким.
Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Жарьте блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
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