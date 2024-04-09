На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом баноша с гречкой.
Для приготовления баноша с гречкой "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты:
- кукуруза молотая - 75 г
- гречка молотая - 75 г
- молоко - 950 г
- сливки жирностью 30% – 120 г (можно заменить на 180 г сметаны)
- масло сливочное – 40 г
- соль – по вкусу
Для подачи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на этот раз использовал брынзу, томленые щечки, орешки и ароматное масло.
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский ставит молоко на огонь, доводит его до кипения и начинает, постоянно помешивая, добавлять тоненькой струйкой крупы - сначала кукурузу, потом гречку. Также добавляем соль по вкусу.
После того как смесь начинает слегка кипеть, готовим ее еще примерно 5-7 минут, не забывая помешивать.
В конце приготовления добавляем в банош с гречкой на выбор сметану или сливки – сметана придаст вкусу немного кислинки, а сливки – нежности и сладковато привкуса. Также добавляем сливочное масло, перемешиваем все – и банош готов.
Подавать такое блюдо шеф-повар особенно советует на завтрак вместе с яйцом пашот и жареными грибами.
"У меня на гарнир были томленые говяжьи щечки (будет вкусно с тушеными говяжьими хвостами, и с соусом от тушения). А еще, я добавил ароматное масло, зелень, жареные орешки и брынзу", - рассказал "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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