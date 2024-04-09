Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил смешать в одном блюде два любимых украинских продукта - кукурузу и гречку - и получилось невероятно вкусно.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом баноша с гречкой.

Для приготовления баноша с гречкой "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты:

кукуруза молотая - 75 г

гречка молотая - 75 г

молоко - 950 г

сливки жирностью 30% – 120 г (можно заменить на 180 г сметаны)

масло сливочное – 40 г

соль – по вкусу

Для подачи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский на этот раз использовал брынзу, томленые щечки, орешки и ароматное масло.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский ставит молоко на огонь, доводит его до кипения и начинает, постоянно помешивая, добавлять тоненькой струйкой крупы - сначала кукурузу, потом гречку. Также добавляем соль по вкусу.

После того как смесь начинает слегка кипеть, готовим ее еще примерно 5-7 минут, не забывая помешивать.

В конце приготовления добавляем в банош с гречкой на выбор сметану или сливки – сметана придаст вкусу немного кислинки, а сливки – нежности и сладковато привкуса. Также добавляем сливочное масло, перемешиваем все – и банош готов.

Подавать такое блюдо шеф-повар особенно советует на завтрак вместе с яйцом пашот и жареными грибами.

"У меня на гарнир были томленые говяжьи щечки (будет вкусно с тушеными говяжьими хвостами, и с соусом от тушения). А еще, я добавил ароматное масло, зелень, жареные орешки и брынзу", - рассказал "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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