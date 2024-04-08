Судья "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский показал, как приготовить простой и очень вкусный английский десерт – ягодный крамбл.
Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- мука – 140 г
- овсяные хлопья – 100 г
- холодное сливочное масло – 150 г (если хотите постный десерт, то берите 130 г кокосового масла + 20 г воды)
- сахар – 100 г
- орехи (по желанию) – 75 г
- для аромата корица и кардамон
Для начинки судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял:
- смесь ягод (любые) – 800 г
- сахар – 100 г
- крахамал кукурузный – 30 г
- вода – 30 г
- цедра цитрусовых
Чтобы приготовить тесто для крамбла, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает муку и измельченную овсянку, добавляет немного корицы и кардамона, кубики холодного сливочного масла, сахар и измельченные орехи. Быстро все замешиваем до состояния комочков, накрываем пленкой и отправляем в холодильник.
Крахмал разводим водой. Для приготовления начинки размораживаем ягоды, отправляем их на сковороду вместе с сахаром и разведенным крахмалом. Помешивая, доводим ягодную массу до кипения и добавляем немного апельсиновой цедры.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает горячую ягодную массу в форму для запекания, сверху равномерно выкладывает комочки теста и отправляет в разогретую до 185 градусов духовку до румяности (на 20-25 минут).
Подавать ягодный крамбл "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует вместе с шариком мороженого.
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