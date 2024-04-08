Большинство огородников сталкивались с проблемой, что вместо вкусных мясистых помидоров иногда вырастают невкусные рыхлые плоды, но это можно предотвратить.

Эксперты выделяют несколько распространенных причин, которые могут портить вкус и структуру помидоров, но соблюдение ключевых правил выращивания исправит ситуацию.

Во-первых, причиной плохого качества урожая помидоров могут являться неправильные погодно-климатические условия. Не все сорта томатов могут выращиваться в наших широтах, и это стоит учитывать.

Наибольшие проблемы, связанные с погодой, для помидоров – это избыточное количество осадков, а также недостаточность солнечного освещения, которые и провоцируют плохую плотность и вкус плодов. Поэтому огородникам следует выбирать либо неприхотливые сорта томатов, либо любящие именно наш климат.

Во-вторых, помидоры могут вырасти рыхлыми и невкусными из-за ошибок в уходе, в частности подкормки удобрениями.

При этом опасен как недостаток удобрений, так и перенасыщение ими. Например, перенасыщение томатов азотными удобрениями может привести к большой урожайности и очень быстрому росту плодов, которые при этом получаются невкусными.

Опытные огородники советуют использовать для подкормки томатов органические, а также комплексные минеральные удобрения, при этом соблюдая график подкормки (4-5 раз за сезон).

Поэтому во избежание проблем с качеством и вкусом помидоров важно выбирать подходящие сорта для вашего региона, соблюдать правильный уход и регулярно подкармливать растения.

Последние новости Украины:

Как ухаживать за капустой, чтобы получить хороший урожай.

Как заставить помидоры расти быстрее и лучше – воспользуйтесь этими уловками.

Как правильно сажать перец в открытую почву – секреты опытных хозяев.