Перерасчет пенсий пенсионерам произойдет раньше, а повышенные выплаты украинцы получат только в июне - то есть через два месяца,

С начала апреля украинские пенсионеры, которые продолжили работать после назначения на заслуженный отдых и получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа, получат перерасчет пенсий. Это перерасчет за апрель и май будет произведен с задним числом, начиная с июня 2024 года. Об этом сообщили в ПФУ.

По сообщению Пенсионного фонда Украины, перерасчет пенсий автоматически проведут для тех, кто продолжал работать после назначения или перерасчета пенсии. Важным условием есть наличие 24 месяцев страхового стажа на 1 марта 2024 года.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам состоится 1 апреля 2024 года, после поступления сведений об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (дедлайн – до 10 мая).

Кроме того, повышение минимальной зарплаты повлечет за собой перерасчет части пенсий. Это касается пенсий для украинцев в возрасте от 65 лет, которые приобрели соответствующий стаж. Закон гарантирует им выплату в размере 40% минимальной зарплаты. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменится размер других платежей и лимитов.

Напомним, что в Украине за зарплаты, размер которой будет втрое выше средней, пенсия будет составлять всего 14 тыс. грн. Для большинства украинцев такой размер пенсии недостижим.

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