Нужно выбрать приложения, которые улучшат или упростят работу вашего телефона и не будут его нагружать.

В последнее время приложения для смартфонов стали обильными на функции, что иногда делает их использование неудобным. Многие из них набиты лишней рекламой и платными подписками, что создает дискомфорт для пользователей. Чтобы избежать негативного опыта, следует выбрать несколько простых, но безопасных приложений.

Google Play предлагает широкий выбор приложений для изменения интерфейса смартфона и это не будет сильно влиять на фоновые процессы. Например, с помощью таких программ вы можете превратить ваш Android-девайс в iOS, что может быть интересным экспериментом. Внешний вид полностью изменится, не оказывая влияния на батарею, если вам надоела оболочка телефона.

Также многие виджеты выполнены в стиле iOS, что добавляет оригинальности вашему устройству. Кроме того, есть виджеты в стиле старых версий Android для тех, кто предпочитает классический дизайн. Вы также можете изменить иконки, выбрать обои или создать собственный набор.

Важно также думать и производительности телефона. Если вы хотите узнать возможности вашего смартфона, вы можете скачать приложение G-CPU. Эта утилита предоставляет полную информацию об устройстве, включая данные о процессоре, батарее, хранилище и других модулях. С ее помощью даже начинающий пользователь сможет узнать нагрузку на процессор и объем свободной оперативной памяти, а опытные пользователи смогут ускорить работу устройства или проверить работу датчиков.

Так вы выберете, что лучше удалить, стоит ли уже менять батарею или очистить данные памяти телефона.

С большим количеством приложений для Android есть риск попасть под воздействие шпионского ПО. Чтобы избежать этого, вы можете использовать приложение Anti Spy Detector, которое позволяет сканировать ваше устройство на наличие шпионских программ. Можете выбрать другое похожее приложение для большего удобства.

Для устройств с AMOLED-экранами рекомендуется использовать приложение AMOLED 4K Wallpapers. Оно подбирает высококачественные обои, которые максимально раскрывают потенциал таких дисплеев.

Не забывайте проверять общее состояние телефона, вручную удаляйте устаревшие данные и полностью проверьте телефон на ошибки после проведенных манипуляций.

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