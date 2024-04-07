Приобретение домашнего проектора может быть дорогим удовольствием. Однако, если вам нужно провести вечер за просмотром любимого фильма или спортивного матча, не обязательно тратиться на дорогостоящее оборудование последней модели. Всего лишь с немного смекалки, подручных материалов и около получаса вашего времени, можно собрать самодельный проектор из телефона.

Как сделать проектор из телефона своими руками

Модель смартфона не играет роли. Вы можете адаптировать подставку под любую диагональ экрана.

Необходимые инструменты и материалы

Все, что вам понадобится, можно найти дома. Основные инструменты:

Обувная коробка любого размера.

Клей или клеевой пистолет.

Складной нож.

Пенопласт (для подставки).

Карандаш или маркер для пометок.

Линза (можно использовать лупу с ручкой).

Чехол для телефона (в зависимости от выбранного способа изготовления подставки).

Двухсторонний скотч (опционально).

Перед началом работы подготовьте рабочее место. Покройте стол клеенкой, чтобы не пачкать его клеем.

Пошаговая инструкция по созданию проектора из телефона

Выбор коробки и подготовка ее к использованию

Возьмите линзу и приложите ее к боковой стенке коробки. Обведите контур линзы карандашом или маркером. Вырежьте получившийся круг.

Размещение линзы на коробке

Покройте края линзы и края круглого отверстия клеем. Приложите линзу в подготовленное отверстие.

Создание подставки для телефона внутри коробки

Из пенопласта вырежьте две одинаковые части: одну для основания и одну для поддержания телефона. При необходимости вырежьте углубления для телефона. Приклейте на держатель чехол для телефона или используйте другой способ крепления.

Настройка яркости и фокусировка изображения

Убедитесь, что внутренняя сторона коробки черная или закрасьте ее. Перемещайте подставку с телефоном для фокусировки изображения.

Подключение дополнительных аксессуаров

Для лучшего звука подключите беспроводные наушники к телефону. В сети много программ, имитирующих проектор, но они редко приносят пользу. Чаще всего они добавляют лишь рамку на экран, делая изображение похожим на проекцию. Не стоит тратить время на их установку.

Сделать самодельный проектор из смартфона легко и интересно. Этот опыт подойдет как для разового, так и для постоянного использования.

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