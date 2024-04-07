Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом легкого весеннего салата с редиской, грибами и кукурузой.⠀
"Сейчас самый разгар сезона редиса, поэтому ловите этот замечательный салат! Он очень вкусный и необычный", – советует Татьяна Юшина.
Для приготовления салата с редисом, грибами и кукурузой нам понадобятся следующие ингредиенты:
- грибы (шампиньоны) - 400 г
- лук – 1 шт. (по желанию, можно и без нее)
- редис - 10-12 шт.
- яйца – 2 шт.
- кукуруза консервированная - 0,5 банки
- любая зелень по вкусу (кулинар добавила петрушку)
- соль и перец
Для заправки:
- горчица – 1 ч.л.
- майонез – 1 ст.л.
- сметана – 1 ст.л.
- прованские травы – 1 ч.л.
- любимые специи – по вкусу
"По желанию этот салат можно заправить растительным маслом + горчица. Тоже вкусно получается, я делала. Также, для пикантности, можно добавить чеснока", - подчеркнула блогерка.
Грибы нарезаем тоненькими слайсами и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до готовности. В конце приготовления добавляем соль и перец по вкусу.
Лук нарезаем и обжариваем с добавлением небольшого количества растительного масла. Яйца отвариваем вкрутую, а затем нарезаем на кусочки.
Редис нарезаем тоненькими кружочками, зелень мелко рубим. Смешиваем обжаренные грибы и лук, яйца, редис, зелень, консервированную кукурузу.
Для заправки смешиваем майонез со сметаной, горчицей и специями. Заправляем салат и сразу подаем на стол.
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