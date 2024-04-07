Если вам надоели традиционные салаты из редиса, то обязательно попробуйте такое оригинальное сочетание, салат получается невероятно вкусным и полезным.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом легкого весеннего салата с редиской, грибами и кукурузой.⠀

"Сейчас самый разгар сезона редиса, поэтому ловите этот замечательный салат! Он очень вкусный и необычный", – советует Татьяна Юшина.

Для приготовления салата с редисом, грибами и кукурузой нам понадобятся следующие ингредиенты:

грибы (шампиньоны) - 400 г

лук – 1 шт. (по желанию, можно и без нее)

редис - 10-12 шт.

яйца – 2 шт.

кукуруза консервированная - 0,5 банки

любая зелень по вкусу (кулинар добавила петрушку)

соль и перец

Для заправки:

горчица – 1 ч.л.

майонез – 1 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

прованские травы – 1 ч.л.

любимые специи – по вкусу

"По желанию этот салат можно заправить растительным маслом + горчица. Тоже вкусно получается, я делала. Также, для пикантности, можно добавить чеснока", - подчеркнула блогерка.

Грибы нарезаем тоненькими слайсами и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до готовности. В конце приготовления добавляем соль и перец по вкусу.

Лук нарезаем и обжариваем с добавлением небольшого количества растительного масла. Яйца отвариваем вкрутую, а затем нарезаем на кусочки.

Редис нарезаем тоненькими кружочками, зелень мелко рубим. Смешиваем обжаренные грибы и лук, яйца, редис, зелень, консервированную кукурузу.

Для заправки смешиваем майонез со сметаной, горчицей и специями. Заправляем салат и сразу подаем на стол.

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