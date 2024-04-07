Благодаря этой инструкции вы сможете избавиться не только от назойливой рекламы, но и от отслеживания вашей активности.

Многим известно, что современные смартфоны могут отслеживать и записывать вашу активность. Обычно данная функция уже предустановлена и активна на вашем телефоне, однако не все знают, что эту же функцию можно отключить в личных настройках. Нужно лишь следовать этим шагам:

Стоит также сразу отметить, что отключение отслеживания доступно только для владельцев смартфонов на операционной системе Андроид, поэтому данный метод ля любителей других ОС не подойдет. И так, что нужно сделать для выключения данной функции

Шаг 1: Откройте "Настройки" на своем смартфоне и перейдите в раздел "Google".

Шаг 2: Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика". Включите раздел "Отслеживание активности".

После этого он перестанет отправлять информацию об использовании телефона. Следующий шаг:

Шаг 3: Перейдите обратно в "Настройки" и выберите раздел "Язык и ввод". Выберите клавиатуру, которую вы используете.

Шаг 4: Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Уберите флажки с пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех".

Таким образом ваше устройство не будет отправлять, собирать, и хранить ваши личные данные, которые вы вводили на клавиатуре. Реклама и предложения с улучшениями не будут поступать. Это, к слову, облегчит работу фоновых процессов и может сберечь корректную работу вашего телефона.

После вы можете перейти в раздел "Преобразование текста в речь". Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки". Выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык". Эта функция тоже прекратит собирать ваши личные данные.

Обязательно после всех изменений выключите и включите устройство заново, перезагрузка поможет запуститься телефону уже в новом режиме с новыми настройками. И таким образом возможных ошибок или некорректных загрузок будет меньше.

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