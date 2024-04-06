Владельцам смартфонов Xiaomi необходимо знать, как правильно заряжать устройство, чтобы продлить жизнь аккумулятора, а каких действий следует избегать.

В современных смартфонах, в том числе и Xiaomi, используется два вида аккумуляторов – литий-полимерные (Li-pol) и литий-ионные (Li-ion).

Так, если смартфон Xiaomi новый и заряда на нем меньше 50%, специалисты рекомендуют уже ставить его на зарядку.

После того, как батарея полностью зарядится, можно начинать настраивать новый гаджет. Далее можно пользоваться телефоном Xiaomi до тех пор пока он полностью не разрядится.

Когда это произойдет, выключите смартфон Xiaomi, поставьте на зарядку и подождите до того момента, как снова не станет 100%.

Как правильно заряжать смартфон Xiaomi.

В последующие разы полностью разряжать и заряжать смартфон Xiaomi не стоит.

Также существуют некоторые правила, как нельзя заряжать смартфон Xiaomi. Да, далеко не все знают, что нельзя допускать момента, когда смартфон уже даже не включается из-за разряженной батареи. Заряд до 100% также вредит аккумулятору.

Лучше всего ставить на зарядку смартфон, в том числе и Xiaomi, на зарядку, когда заряду осталось 20-15%. Отключать его от сети следует, когда аккумулятор зарядился до 80-90%.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют оставлять смартфон на зарядке всю ночь. Если так поступать, смартфон будет перегреваться, постоянно подпитываясь до 100%.

Как правильно заряжать смартфон Xiaomi.

Идеальный вариант – вечером поставить Xiaomi на зарядку, подождать до 80%-90%, а перед сном выбрать энергосберегающий режим.

Отметим, что заряжать Xiaomi можно и другой зарядкой, но есть несколько важных аспектов, которые следует учитывать. Это мощность и ток подзарядки.

При зарядке Xiaomi другой зарядкой следует убедиться, что мощность и ток зарядки соответствуют рекомендациям именно вашего гаджета.

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