В апреле этого года украинские пенсионеры могут надеяться на различные дополнительные выплаты в соответствии с разными критериями. Среди них есть надбавки по возрасту, по состоянию здоровья и воспитанию детей, информирует Пенсионный фонд Украины.

Относительно надбавок по состоянию здоровья, согласно украинскому законодательству, пожилым людям, которые получают пенсию, проживают одиноко и нуждаются в определенном уровне ухода, может быть назначена специальная доплата. Размер такой помощи составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По последним данным, эта сумма составляет 944 гривны.

Чтобы получить доплату, пенсионерам необходимо лично обратиться в отделение Пенсионного фонда с соответствующей документацией, подтверждающей ухудшение их здоровья.

Прибавки по возрасту также будут назначены автоматически. В частности, пенсионерам от 70 до 74 лет ежемесячно дополнительно будут выплачивать по 300 гривен, гражданам от 75 до 79 лет – 456 гривен, а достигшим 80 лет – 570 гривен.

Кроме того, есть другие надбавки, требующие отдельного обращения в Пенсионный фонд. Среди них – доплата за воспитание нетрудоспособных детей, а также дополнительные выплаты для пенсионеров в зависимости от их статуса и изменений в прожиточном минимуме.

В свете роста минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен в апреле часть пенсионеров может ожидать дополнительных надбавок к ежемесячным выплатам.

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