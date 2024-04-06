Для некоторых украинцев доступна возможность получить полную скидку на оплату коммунальных услуг. Эта льгота также распространяется на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

Кто может воспользоваться льготой: Пенсионеры некоторых категорий профессий работали и живут в сельской местности после выхода на пенсию.

Категории профессий, имеющих право на 100% скидку:

педагогические работники;

Медицинские и фармацевтические работники;

Специалисты по защите растений;

Работники музеев и библиотек;

Сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры.

Условия получения скидки: Пенсионеры с соответствующим стажем, работавшие на льготной должности перед пенсией, могут получить 100% скидку на коммунальные услуги и топливо, если:

Имеют 3 года соответствующего стажа;

Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 гривен.

Срок действия льготы – 12 месяцев с момента подачи заявления до конца года. Льгота не распространяется на семью льготника.

Документы для получения льготы:

Заявление о предоставлении льготы;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

Справка о праве на льготу от отдела образования, здравоохранения, культуры или райгосадминистрации, на основании данных трудовой книжки.

Как подать заявление на получение скидки: Для подачи заявления и необходимых документов в Пенсионный фонд существует несколько способов:

посетить сервисные центры Пенсионного фонда Украины или представителей исполнительных органов местных советов лично;

Прислать документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда;

Обратиться онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Действие.

Источник: 24tv

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