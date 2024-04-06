Для некоторых украинцев доступна возможность получить полную скидку на оплату коммунальных услуг. Эта льгота также распространяется на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.
Кто может воспользоваться льготой: Пенсионеры некоторых категорий профессий работали и живут в сельской местности после выхода на пенсию.
Категории профессий, имеющих право на 100% скидку:
- педагогические работники;
- Медицинские и фармацевтические работники;
- Специалисты по защите растений;
- Работники музеев и библиотек;
- Сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, образовательных учреждений в сфере культуры.
Условия получения скидки: Пенсионеры с соответствующим стажем, работавшие на льготной должности перед пенсией, могут получить 100% скидку на коммунальные услуги и топливо, если:
- Имеют 3 года соответствующего стажа;
- Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние 6 месяцев не превышает 4 240 гривен.
Срок действия льготы – 12 месяцев с момента подачи заявления до конца года. Льгота не распространяется на семью льготника.
Документы для получения льготы:
- Заявление о предоставлении льготы;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
- Справка о праве на льготу от отдела образования, здравоохранения, культуры или райгосадминистрации, на основании данных трудовой книжки.
Как подать заявление на получение скидки: Для подачи заявления и необходимых документов в Пенсионный фонд существует несколько способов:
- посетить сервисные центры Пенсионного фонда Украины или представителей исполнительных органов местных советов лично;
- Прислать документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда;
- Обратиться онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Действие.
Источник: 24tv
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