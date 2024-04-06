Омлет не зря остается одним из самых популярных блюд на завтрак, актриса и телеведущая Ольга Сумская предложила еще один интересный рецепт.

Ольга Сумская раскрыла рецепт ароматного и вкусного омлета с сырной корочкой, пишет Politeka.net.

Ингредиенты понадобятся следующие: два яйца, молоко – 2 ст.л, твердый сыр – 80 г, прованские травы, а также соль и перец.

Начинаем приготовление такого завтрака с того, что натираем сыр на мелкой терке.

«В мире существует две тысячи разновидностей этого продукта. Вкус, текстура и цвет сыра зависят от многих факторов. В частности, типа молока, рецепта приготовления, сроков созревания и тому подобное», - рассказала Сумская, готовя завтрак в эфире программы «Вкус дня».

Омлет с сырной корочкой.

Следующий шаг – взбиваем два яйца с молоком. Добавляем в смесь соль, перец и немного прованских трав.

«Плиту я не разогревала и сразу выкладываю на холодную сковороду наш тертый сыр. А теперь включаем плиту. Стоит дождаться, пока сыр расплавится и начнет закипать», - рассказала Ольга Сумская.

Когда тертый сыр расплавится на сковороде, время выливать взбитые яйца. Накрываем крышкой и жарим 2-3 минуты.

Омлет с творожной корочкой.

Вот и все, омлет с сырной коркой уже готов и его можно выкладывать на тарелку.

«Приятный вкус и оригинальный омлет!», - отметила Ольга Сумская, предлагая приготовить его на завтрак.

При подаче к омлету можно добавить любимые овощи, зелень и другие ингредиенты.

Омлет с сырной корочкой.

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