Ольга Сумская раскрыла рецепт ароматного и вкусного омлета с сырной корочкой, пишет Politeka.net.
Ингредиенты понадобятся следующие: два яйца, молоко – 2 ст.л, твердый сыр – 80 г, прованские травы, а также соль и перец.
Начинаем приготовление такого завтрака с того, что натираем сыр на мелкой терке.
«В мире существует две тысячи разновидностей этого продукта. Вкус, текстура и цвет сыра зависят от многих факторов. В частности, типа молока, рецепта приготовления, сроков созревания и тому подобное», - рассказала Сумская, готовя завтрак в эфире программы «Вкус дня».
Омлет с сырной корочкой.
Следующий шаг – взбиваем два яйца с молоком. Добавляем в смесь соль, перец и немного прованских трав.
«Плиту я не разогревала и сразу выкладываю на холодную сковороду наш тертый сыр. А теперь включаем плиту. Стоит дождаться, пока сыр расплавится и начнет закипать», - рассказала Ольга Сумская.
Когда тертый сыр расплавится на сковороде, время выливать взбитые яйца. Накрываем крышкой и жарим 2-3 минуты.
Омлет с творожной корочкой.
Вот и все, омлет с сырной коркой уже готов и его можно выкладывать на тарелку.
«Приятный вкус и оригинальный омлет!», - отметила Ольга Сумская, предлагая приготовить его на завтрак.
При подаче к омлету можно добавить любимые овощи, зелень и другие ингредиенты.
Омлет с сырной корочкой.
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