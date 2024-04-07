Благодаря этому рецепту можно приготовить легкий, хрустящий и полезный салат из молодой капусты без майонеза, но с вкуснейшей заправкой.

Салаты из молодой капусты никого не оставляют безразличными. Они свежие, легкие, полезные и такие вкусные после холодной зимы.

Рецепт вкусного салата на каждый день из молодой капусты с вкусной заправкой вместо майонеза предложила и фудблогер Marina Khvil.

«Предлагаю приготовить вкусный и легкий салат из свежей капусты. Такой салат можно приготовить как к гарниру, так и как легкий ужин. Свежие овощи и отварная нежная куриная грудка во вкусной заправке делает салат легким и питательным. Попробуйте обязательно приготовить для своей семьи», - предлагает Марина.

Свежий салат с молодой капустой.

Итак, ингредиенты понадобятся следующие: молодая капуста, морковь – 1шт, лук (синий) – 1 шт., зеленый лук, филе куриное – 1 шт, чеснок – 1 шт. Для заправки в салат из молодой капусты требуются соль – половина ч. л., масло – 4-5 ст. л., сок лимона 1 ст. л., сахар – 1 ч. л., перец – 1/4 ч. л.

Ход приготовления салата из молодой капусты:

Отвариваем в подсоленной воде филе до готовности, далее вынимаем и оставляем до полного охлаждения, затем делим вилкой на волокна, складываем в миску.

Свежий салат с молодой капустой.

Следующий шаг: капусту необходимо мелко нашинковать, морковь натираем на терке для приготовления моркови по-корейски, синий лук нарезаем полукольцами, зеленый лук шинкуем мелко. Все эти ингредиенты добавляем в миску с куриным филе.

Теперь готовим заправку: соединяем растительное масло, мелко нарезанный чеснок, соль, черный перец, сок лимона и перемешиваем.

Заправляем салат и можно угощаться!

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