Салаты с редисками могут быть не только полезными, легкими и вкусными, но и праздничными.

Салат с редиской идеально подойдет к рыбным, мясным и другим блюдам и будет украшением праздничного стола, пишет Politeka.net.

Приготовить праздничный салат с редиской, огурцом и оригинальным соусом предлагает, в частности, фудблогер Алина.

Ингредиенты понадобятся следующие: листья салата – 300 г, редис свежий – 6 шт, огурец свежий – 1 шт, сыр фета – 180 г.

Как быстро приготовить праздничный салат с редиской.

Этот салат с редиской станет особенным благодаря оригинальному соусу. Для него нужны такие ингредиенты: авокадо – 1 шт, греческий йогурт – 150 г, чеснок – 2 зубчика, сок лимона – 10 г, соль по вкусу и кунжут для посыпки.

Ход приготовления блюда с редиской следующий: все компоненты салата кроме зелени нарезаем на кубики.

Для соуса необходимо очистить авокадо от кости и кожицы.

«Нарезаем его и забрасываем в блендер, и туда же йогурт, натертый чеснок, сок лимона и соль. Объединяем все в однородную массу», – прокомментировала Алина на своей странице в Инстаграм.

Как быстро приготовить праздничный салат с редиской.

Формируем салат: на дно тарелки кладем листья салата, за ним огурец и редис.

Теперь все ингредиенты необходимо щедро полить соусом. Сверху на салат и соус выкладываем фету и посыпаем кунжутом.

Все, праздничный салат с редиской и фетой готов.

«Он ну очень вкусный»,

«Очень вкусный салат»,

«Люблю такие салаты. Быстро, просто и полезно» , – комментируют подписчики блюдо.

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