Большинство овощных культур нуждаются в плодородной и рыхлой почве, и если вам не повезло с этим, то есть несколько простых и доступных способов улучшить ситуацию.

Плотность грунта напрямую зависит от его состава, и никакие разрыхления земли на дачном участке не улучшат ситуацию, если не изменить именно состав почвы.

Если почва рыхлая, вода хорошо проникает вглубь без застоя в зоне корней, а если грунт тяжелый глинистый, то вода медленно впитывается и испаряется, образуя на поверхности твердую корку во время высыхания.

Быстрый и эффективный способ улучшить плотную глинистую почву или суглинок – добавление промытого речного песка. Карьерный песок из-за своих примесей менее эффективен для этой цели.

Рекомендуется вносить одно ведро сухого речного песка на один квадратный метр огорода (а для тяжелой глины – 1,5 ведра песка на 1 м2). Но осторожно: если добавить слишком мало песка, это может даже усугубить ситуацию, и у вас получится цементоподобная масса.

Эксперты советуют регулярно вносить органику, которая положительно повлияет и на структуру, и на плодородие почвы: компост, навоз, а также низинный торф.

При ограниченном бюджете замечательной идеей будет высевание сидератов (горчица, бобовые, злаковые), еще лучше – делать это дважды в год.

Также следует использовать мульчу, например, скошенную траву или солому - это предотвратит интенсивное испарение влаги и образование поверхностной корки, поможет сохранить рыхлость почвы, а затем перегниет и станет органическим удобрением для верхнего слоя.

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