Морква є основним продуктом на городі за прохолодної погоди і її дуже легко вирощувати.

Морква сіють як у відкритому повітрі у землю, і у контейнерах.

Як морква для прохолодного сезону, моркву найкраще садити ранньою весною та восени — у спеку вона не буде добре рости.

Ідеальний час для посадки моркви – приблизно за 2–4 тижні до останніх заморозків.

Далі ми заглибимося в точні терміни посадки моркви залежно від зони вирощування, а також кілька додаткових порад, які допоможуть отримати рясний урожай моркви.

Коли слід садити моркву?

Весняну посадку моркви можна проводити, як тільки грунт досить розмерзне, щоб її можна було розпушити при роботі, часто за два-чотири тижні до останніх заморозків.

Моркву слід сіяти прямо на садовій ділянці або в контейнері, де вона продовжуватиме дозрівати. Пересадка не працює через довгий стрижневий корінь, який утворюється при проростанні і стає овочом, який ви збираєте.

Як садити моркву?

Після того, як ви визначили зону вирощування, насіння моркви можна сіяти прямо в садовий ґрунт або контейнер. Розподіліть час посадки, щоб у вас була свіжа морква, готова до збирання врожаю протягом усього вегетаційного періоду.

Коли збирати моркву?

Від сорту моркви, яку ви саджаєте, залежатиме, коли настане найкращий час для збирання врожаю. Більшість моркви дозрівають приблизно через 50-75 днів після появи насіння. Виконуйте інструкції на упаковці насіння.

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