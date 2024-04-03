Морковь является основным продуктом в огороде в прохладную погоду и ее очень легко выращивать.

Морковь сеют как на открытом воздухе прямо в землю, так и в контейнерах.

Как морковь для прохладного сезона, морковь лучше всего сажать ранней весной и осенью — в жаркую погоду она не будет хорошо расти.

Идеальное время для посадки моркови — примерно за 2–4 недели до последних заморозков.

Далее мы углубимся в точные сроки посадки моркови в зависимости от зоны выращивания, а также несколько дополнительных советов, которые помогут получить обильный урожай моркови.

Когда следует сажать морковь?

Весеннюю посадку моркови можно проводить, как только почва достаточно оттает, чтобы ее можно было разрыхлить при работе, часто за две-четыре недели до последних заморозков.

Морковь следует сеять прямо на садовом участке или в контейнере, где она будет продолжать созревать. Пересадка не работает из-за длинного стержневого корня, который образуется при прорастании и становится овощем, который вы собираете.

Как сажать морковь?

После того, как вы определили зону выращивания, семена моркови можно сеять прямо в садовую почву или контейнер. Распределите время посадки, чтобы у вас была свежая морковь, готовая к сбору урожая в течение всего вегетационного периода.

Когда собирать морковь?

От сорта моркови, которую вы сажаете, будет зависеть, когда наступит лучшее время для сбора урожая. Большинство моркови созревают примерно через 50–75 дней после появления семян. Следуйте инструкциям на упаковке семян.

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