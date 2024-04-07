Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить изумительную закуску с селедкой и яблоками. Также Ярославский подметил, что даже если вам попалась селеная сельдь - это ничего не испортит.

Ингредиенты:

250 г сельди филе

3 вареных яйца

60 г мякоти хлеба

60-70 г кислого зеленого яблока

75-80 г сливочного масла

40-50 г репчатого лука или белой части зеленого лука

Очистите сельдь от костей и кожи. Если есть мелкие кости в спине, их можно оставить, так как они легко перекручиваются, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Яблоко, лук и вареные яйца подготовьте, очистите. Затем аккуратно нарежьте на кусочки.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, если используете старый хлеб, замочите его молоком на 20 минут - так он будет мягче, затем отожмите и измельчите.

Пропустите все ингредиенты через мясорубку с мелкими отверстиями. Загружайте все вместе, так будет проще перекрутить.

Добавьте сливочное масло и перемешайте. При необходимости добавьте соль, перец и другие приправы по вашему вкусу.

Массу остудите в холодильнике, затем подавайте на хлеб или тосты. Посыпьте сверху зеленым луком или петрушкой, делится "Мастер Шеф" Ярославский. При желании, вы можете добавить отварной или запеченный картофель для более насыщенного вкуса, но это не обязательно.

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