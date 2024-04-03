Наш туалет также нуждается в чистоте, поэтому каждому из нас важно знать, как чистить бачок унитаза.

Всегда полезно регулярно очищать туалетный бачок от накипи, чтобы он работал эффективно, так вот как очистить бачок унитаза.

Удаление известкового налета из бачка унитаза

Наконец, знание того, как очистить бачок унитаза от накипи, может продлить срок службы и эффективность вашего туалета, поэтому это следует делать. И как только вы узнаете, как удалить известковый налет из унитазного бачка, на следующий раз вам будет легче это сделать. Следуйте этому пошаговому руководству для хороших результатов.

Наденьте защитные перчатки и старую одежду

Наденьте защитные перчатки и старую одежду, прежде чем очистить бачок унитаза.

Снимите крышку с унитаза

Снимите крышку с бачка унитаза, чтобы начать очистку.

Снизьте уровень воды

Снизьте уровень воды, перекрыв подачу воды в унитаз или отрегулировав поплавковый клапан высоты.

Налейте моющий раствор в бачок и оставьте по крайней мере на полчаса

Вы можете воспользоваться специальным моющим средством, таким как лимонная кислота, или попробовать уксус, если вам нужен более естественный подход. Убедитесь, что раствор покрывает известковый налет и оставьте по крайней мере на полчаса (или дольше, если можете).

Тщательно почистите щеткой

Тщательно очистите, смойте и повторите при необходимости. Рекомендуется еженедельно удалять накипь из унитазного бачка, чтобы предотвратить повторное накопление известкового налета.

Как очистить бачок унитаза после удаления накипи

После того, как вы избавитесь от известкового налета, вы сможете очистить сам бачок унитаза. Это поможет избавиться от бактерий и убрать неприятные запахи. Очистка бачка происходит по схожему плану до удаления накипи, но не должно продолжаться так долго.

Создайте раствор уксус/вода

Смешайте три части уксуса с одной частью воды.

Протрите обозначенные участки перед нанесением раствора

Налейте в бутылку с пульверизатором и наведите на обозначенные участки. Сначала почистите их, прежде чем работать с остальным бачком унитаза.

Для стойких пятен наполните резервуар и дайте раствору постоять 10 минут

Если вы столкнулись с очень стойкими пятнами, вы можете заполнить резервуар. Дайте раствору постоять примерно 10 минут перед очищением, чтобы удалить грязь и грязь.

Смойте раствор и залейте холодной водой

Промойте раствор, затем залейте холодной водой.

Промойте все и снова наполните бачок

Промойте снова, чтобы все смыть, а затем снова наполните бачок.

Источник: cleanipedia

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