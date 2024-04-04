Цены на белокочанную капусту продолжают снижаться, что связано с ухудшением качества овоща из-за длительного хранения. Об этом рассказали аналитики и спрогнозировали, что будет в дальнейшем с ценой.

По информации аналитиков, за выходные стоимость капусты уменьшилась на 26%, и сейчас она стоит от 5 до 10 гривен за килограмм, по сравнению с максимальной ценой 12 гривен на прошлой неделе.

Снижение цен на рынке в основном обусловлено резким падением качества капусты из-за длительного хранения, а также уменьшением спроса на этот продукт. По данным проекта, в начале апреля 2023 года капуста в Украине была на 55% дешевле, чем год назад, стоя 15-18 гривен за килограмм (0,38-0,46 доллара).

Эксперты предполагают дальнейшее падение цен на капусту из-за ухудшения ее качества. То есть цены продолжат опускать, чтобы как можно скорее продать капусту.

Также сообщается, что весной большинство популярных продуктов среди населения будут дешеветь, но есть вероятность увеличения цен перед Пасхой. Эксперт прогнозирует это явление временным.

Стоимость вырастет на яйца, мясо, колбасные изделия и молочную продукцию.

Источник: EastFruit

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