Вкусная, полезная и сочная маринованная капуста – отличный способ увеличить в своем рационе количество питательных веществ и витаминов.

Быстрая маринованная капуста – это чудесный салат не только на зиму, но и, например, в дни поста.

Она хрустящая, вкусная, сочная и очень полезная. В маринованной капусте хранятся те же полезные вещества, которые есть в свежем овоще. Кроме того, эти вещества хранятся в маринованном овоще дольше, так как маринад, помимо вкусовых качеств, обладает консервирующими свойствами. Благодаря высокому содержанию витамина С капуста укрепляет иммунитет, усиливает защитные функции организма, способствует выведению свободных радикалов.

Маринованная капуста отлично подходит для питания при похудении, хотя следует иметь в виду, что все зависит от количества съеденного. Взрослым и здоровым людям, не имеющим никаких противопоказаний, можно употреблять 200 г маринованной капусты в сутки. А приготовить ее можно по рецепту, которым поделилась фудблогер Юлия на своей странице в Инстаграм.

Это блюдо Юлия предлагает приготовить из фиолетовой или красноголовой капусты.

«Простой, но очень вкусный рецепт, который я уверена будете готовить постоянно», - отметила Юлия.

Ингредиенты нужны: капуста синяя – 0,5 кг, соль – 1 ч.л. с горкой, 1 лук, 1 острый перчик чили - по желанию, 1ст л меда, 1чл сахара или меда, черный перец по вкусу, 50 мл яблочного уксуса или винного.

Ход приготовления очень простой и быстрый. Капусту и лук нужно пошинковать, перец порезать. Добавляем мед или сахар, черный перец, яблочный уксус.

«Все хорошо перемешаем, выкладываем в банку и холодильник на сутки», - рассказала о последних шагах в приготовлении быстрой маринованой капусты фудблогер.

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