Если вы выбрали субсидию, то при переезде в другое домохозяйство необходимо выполнить некоторые шаги.

Чтобы сохранить право на получение субсидии при переезде, необходимо уведомить Пенсионный фонд об этой смене, отмечает само учреждение.

Украинское законодательство предусматривает возможность получения только одного вида помощи – льготы или субсидии. Если выбрана субсидия, ее можно получать только для одного домохозяйства. Если ваша семья изменила место жительства, вы должны прекратить получение субсидии по предыдущему адресу и передать необходимые документы с новым адресом и информацией о поставщиках услуг для нового жилья.

Если вы переехали в новую квартиру и продали предыдущую, доходы от продаж не учитываются как часть общего дохода при двух условиях. Первое условие состоит в том, что новую квартиру приобрели в течение шести месяцев после продажи предыдущей. Второе условие – это обязательное владение только одним жильем.

Переезд семьи в другое жилье – это событие, которое получатели субсидии должны сообщить в течение 30 дней после месяца, в котором произошла смена, в Пенсионный фонд. После этого следует подать новое заявление и декларацию, поскольку изменились как место жительства, так и данные о поставщиках услуг.

Если вы получаете субсидию на арендуемое жилье, процедура аналогична, но вам необходимо иметь договор аренды с указанием оплаты коммунальных услуг. Относительно собственников жилья им не нужен договор аренды для получения субсидии, но они также могут получать помощь только на одно жилье.

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