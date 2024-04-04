Чтобы сохранить право на получение субсидии при переезде, необходимо уведомить Пенсионный фонд об этой смене, отмечает само учреждение.
Украинское законодательство предусматривает возможность получения только одного вида помощи – льготы или субсидии. Если выбрана субсидия, ее можно получать только для одного домохозяйства. Если ваша семья изменила место жительства, вы должны прекратить получение субсидии по предыдущему адресу и передать необходимые документы с новым адресом и информацией о поставщиках услуг для нового жилья.
Если вы переехали в новую квартиру и продали предыдущую, доходы от продаж не учитываются как часть общего дохода при двух условиях. Первое условие состоит в том, что новую квартиру приобрели в течение шести месяцев после продажи предыдущей. Второе условие – это обязательное владение только одним жильем.
Переезд семьи в другое жилье – это событие, которое получатели субсидии должны сообщить в течение 30 дней после месяца, в котором произошла смена, в Пенсионный фонд. После этого следует подать новое заявление и декларацию, поскольку изменились как место жительства, так и данные о поставщиках услуг.
Если вы получаете субсидию на арендуемое жилье, процедура аналогична, но вам необходимо иметь договор аренды с указанием оплаты коммунальных услуг. Относительно собственников жилья им не нужен договор аренды для получения субсидии, но они также могут получать помощь только на одно жилье.
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