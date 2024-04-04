Постные салаты из буряка – вкусные, полезные и легкие, поэтому их вкус обязательно понравится не только тем, кто соблюдает пост перед Пасхой.

Буряк в постных салатах может быть запеченным, вареным, приготовленным на пару или даже сырым.

Один из самых простых постных салатов из буряка – с орехами и чесноком. Для его приготовления понадобятся буряк (запеченный или отварной) – 3 шт., чеснок – 2-3 зубчика, соль, молотый перец, оливковое или растительное масло, грецкие орехи (подсушенные в духовке или на сковороде).

Буряк следует натереть на крупной терке, а чеснок пропустить через пресс.

Орешки измельчаем. Соединяем буряк, чеснок, соль и перец. Перед подачей на стол посыпаем постный салат орешками.

Рецепты постных салатов из буряка.

Буряк с маринованным луком – еще один вкусный вариант постного салата. Для его приготовления пригодятся отварной или запеченный буряк, лук, уксус, соль, сахар и масло.

Буряк натираем на крупной терке, а лук режем на четверо и полосками и маринуем.

Для этого добавляем в лук щепотку соли и сахара, поливаем уксусом и тщательно переминаем.

Последние шаги – смешиваем буряк с маринованным луком, поливаем растительным маслом, добавляем соль и перец по вкусу и можно угощаться.

Также вкусный постный салат можно приготовить из буряка и яблок.

Ингредиенты нужны следующие: отварной буряк – 300 г, яблоко – 1 шт., зеленый лук – 1 пучок, лимонный сок – 1 ст.л., яблочный уксус – 2 ст.л., оливковое масло – 2-3 ст.л. , соль и перец по вкусу, а также сахар по вкусу.

Рецепты постных салатов из буряка.

Запеченный или отварной буряк необходимо нарезать кубиками. Яблоко очистить от сердцевины и порезать кубиками. Зеленый лук следует мелко порубить.

Готовим заправку – смешиваем лимонный сок, яблочный уксус, оливковое масло, соль, сахар и перец.

Теперь последний шаг – соединяем свеклу и яблоки, поливаем заправкой и посыпаем луком.

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