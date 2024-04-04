Некоторые категории граждан Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут достигать до 200 000 гривен в месяц.

Ежемесячно определенные группы граждан Украины могут получать пенсионные выплаты, превышающие среднюю пенсию большинства населения в 50 раз. Эта ситуация в Украине обусловлена ​​особенностями расчета пенсионных выплат.

Кому начисляют высокие пенсии

Речь идет о бывших судьях, чья средняя пенсия начинается от 100 000 гривен, но может значительно превышать эту сумму. Пенсионные выплаты отдельных лиц могут достигать 200 000 гривен в месяц.

В то же время пенсии для обычных украинцев примерно в 50 раз меньше. Минимальная пенсия в Украине с 1 апреля составляет 3200 грн., а средняя пенсия ориентировочно составляет 5717 грн.

Почему такая разница в выплатах

Такая значительная разница в размерах пенсий объясняется тем, что правила расчета пенсий для судей существенно отличаются от общих. Минимальная пенсия для судей в Украине составляет 50% их последнего заработка.

Следует отметить, что максимальный размер пенсии не может превышать 90% их последнего заработка. Следовательно, самые высокие выплаты могут получать только судьи, имеющие не менее 40 лет стажа. Кроме того, судьи могут накапливать дополнительные 2% за каждый год работы после 20 лет стажа. Таким образом, если человек работал судьей 30 лет, он получает 70% своей зарплаты после выхода на пенсию.

Важно отметить, что если судья в отставке не достиг возраста пенсионного обеспечения, он получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, размер которого не ограничен.

Источник: 24tv

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