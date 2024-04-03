Эксперты рассказали об эффективном правиле четырех грядок для выращивания клубники, которое обеспечит вам максимально большой, здоровый и вкусный урожай.

Для успешного выращивания клубники нужно правильно выбрать участок, и самым лучшим вариантом будет хорошо освещенный солнцем склон на юго-западном направлении.

Важно, чтобы место не было слишком крутым, а также не находилось в низине. На выбранном участке размещаем четыре грядки.

На первый год на одной из грядок в конце лета высаживаем клубнику, а остальные грядки оставляем незадействованными.

На второй год в начале весны производим сортировку рассады на первой грядке. Три другие грядки можно засеять по своему усмотрению, например, разнообразной зеленью, морковью и т.д. В результате на первой грядке получим урожай достаточно небольшой по размеру клубники, но хорошую рассаду, которую высаживаем на вторую грядку.

На третий год у нас будет обильный урожай большой клубники на первой грядке и поменьше на второй грядке. Осенью рассаду со второй грядки пересаживают на предварительно подготовленную третью грядку.

На четвертый год у нас будет обильный урожай клубники с первых двух участков и меньше с третьего. Когда соберем урожай с первой грядки, убираем с нее кусты и вносим в почву компост. На четвертой грядке высаживаем усы, которые берем с третьей грядки.

На пятый год выращивания клубники по правилу четырех грядок первую грядку рекомендуется засеять бобовыми или овсом. После завершения цветения на этой грядке перекапываем землю. В конце лета кусты с четвертой грядки пересаживают на первую.

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