Весняний догляд за полуницею запобігає розвитку грибкових інфекцій, таких як сіра гнилизна, а також усуває притулок для шкідників, таких як слимаки та равлики.

Вирощуйте полуницю на добре підготовленій полуничній грядці, у горщику, у мішку для вирощування або в кашпо для полуниці в захищеному, добре освітленому сонцем місці, щоб отримати солодкі та соковиті плоди.

Важливими частинами рослини є маленькі пагони у центрі крони, які дають квіти, а потім плоди.

Дотримуйтесь посібника з догляду полуниці навесні нижче.

Для початку за допомогою секатора виріжте все відмерле листя полуниці, а також більше листя, яке вже покриває землю навколо основної крони рослин полуниці.

Бур'яни, особливо багаторічні, є справжньою проблемою на полуничних грядках, тому використовуйте ручну вилку або шпатель, щоб видалити їх прямо зараз, перш ніж вони заболочують рослини.

Використовуйте невелику вилку, щоб аерувати відкритий ґрунт навколо рослин полуниці, потім внесіть підживлення звичайним добривом, щоб прискорити ріст і цвітіння.

Через три-чотири роки розмір та якість плодів полуниці погіршуються, тому вам доведеться замінити рослини на нові.

Замість того, щоб купувати нові рослини, спробуйте виростити нові рослини полуниці з пагонів.

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