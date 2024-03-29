Весенний уход за клубникой предотвращает развитие грибковых инфекций, таких как серая гниль, а также устраняет убежище для вредителей, таких как слизни и улитки.

Выращивайте клубнику на хорошо подготовленной клубничной грядке, в горшке, в мешке для выращивания или в кашпо для клубники в защищенном, хорошо освещенном солнцем месте, чтобы получить сладкие и сочные плоды.

Важными частями растения являются маленькие побеги в центре кроны, которые дают цветы, а затем плоды.

Следуйте руководству по уходу клубники весной ниже.

Для начала с помощью секатора вырежьте все отмершие листья клубники, а также более крупные листья, которые уже покрывают землю вокруг основной кроны растений клубники.

Сорняки, особенно многолетние, являются настоящей проблемой на клубничных грядках, поэтому используйте ручную вилку или шпатель, чтобы удалить их прямо сейчас, прежде чем они заболачивают растения.

Используйте небольшую вилку, чтобы аэрировать открытую почву вокруг растений клубники, затем внесите подкормку обычным садовым удобрением, чтобы ускорить рост и цветение.

Через три-четыре года размер и качество плодов клубники ухудшаются, поэтому вам придется заменить растения новыми.

Вместо того, чтобы покупать новые растения, попробуйте вырастить новые растения клубники из побегов.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.