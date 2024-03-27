Все, что вам нужно знать о выращивании клубники, с советами по посадке и уходу.

Вы можете покупать клубнику круглый год в супермаркетах, но даже в сезон они стоят дорого и редко имеют такой вкус, как фрукты, выращенные в домашних условиях.

Работы, которые нужно выполнять каждый месяц, прежде, чем вырастить урожай клубники:

Апрель: посадите новые растения из побегов с голыми корнями.

С апреля по июнь: посадка горшечных растений.

С июня по июль: очистите растения и положите вокруг них солому или коврики. Собирайте ягоды.

С июля по август: как только плодоношение закончится, снимите сетку и уберите солому или коврики. Начните размножение от бегунов.

Сентябрь: посадите свежие растения из домашних побегов или посадите побеги с голыми корнями из магазина.

Как вырастить клубнику?

Выращивайте клубнику на хорошо подготовленной клубничной грядке, в горшке, в мешке для выращивания или в кашпо для клубники в защищенном, хорошо освещенном солнцем месте, чтобы получить сладкие и сочные плоды.

Перед посадкой добавьте в почву компост.

Хорошо поливайте клубнику, особенно в жаркую погоду, и регулярно подкармливайте удобрениями с высоким содержанием калия, начиная с ранней весны. Собирайте урожай клубники, когда плоды полностью покраснеют. Заменяйте растения каждые три или четыре года, сажая клубнику или размножая новые растения из побегов.

Как посадить клубнику в грунт?

Купить саженцы клубники можно в садовом центре поздней весной и летом. Сначала хорошо подготовьте почву, вкопав в нее большое количество хорошо перепревшего садового компоста или навоза.

Затем разбросайте по почве общее удобрение с высоким содержанием калия. Сажайте растения клубники на расстоянии 30–45 см друг от друга, рядами на расстоянии 75 см друг от друга, чтобы их корни были только заглублены, и уплотняйте почву вокруг них.

Хорошо полейте и хорошо поливайте клубнику в течение первых нескольких недель, когда она приживется.

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