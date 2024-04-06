Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый пирог по-гречески, который идеально подойдет для завтрака.

"Назвала его греческим, потому что добавляю сюда оливки и сыр фета, и мне вкусы Греции здесь очень нравятся", - рассказала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

круглый лаваш (или тортилья, или основа для пиццы) – 1 шт.

яйца – 3 шт.

творог – 50 г

сыр фета – 50 г

томаты черри – 5 шт.

оливки - 5 шт.

моцарелла – 50 г

шпинат - 30 г

зеленый лук – 15 г

На дно формы для запекания или сковороды, которую можно ставить в духовку, выкладываем лаваш или тортилью. Сверху выбиваем яйца и сразу вилкой их размешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова равномерно выкладывает творог, мелко нарезанный зеленый лук, разрезанные пополам томаты черри, нарезанные оливки, листья шпината, сыр фета, а сверху затирает все моцареллой.

Запекать такой "пирог" нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

"Это чисто удовольствие, гораздо вкуснее, чем пицца. Мне очень нравятся такие завтраки, особенно, когда я тренируюсь, когда у меня тренировки – белковые, питательные, много овощей", – добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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