Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как из доступных ингредиентов и без мяса можно приготовить невероятно вкусные биточки.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом одесских биточков из тюльки.

Готовятся такие биточки очень просто, быстро и из недорогих ингредиентов. Это одно из фирменных одесских блюд. Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

тюлька (свежая или свежемороженая) – 1 кг

яйца - 2 больших

мука – 2 ст.л. с горкой

зеленый лук (белая часть) – 0,5 пучка

петрушка и укроп – 0,5 пучка

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

сметана – 1 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит тюльку: нам нужно оторвать голову каждой рыбки вместе с кишечником, а затем осторожно удалить позвоночник.

Промываем филе рыбок, добавляем яйца, мелко нарезанный зеленый лук, петрушку и укроп, муку, соль и перец по вкусу, по желанию любимые специи, а также ложку сметаны для нежности, все хорошо перемешиваем.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский жарит такие биточки на разогретой сковороде с растительным маслом, включив средний огонь, с обеих сторон. Готовые биточки, чтобы убрать лишний жир, выкладываем на бумажное полотенце.

Подавать биточки из тюльки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует горячими вместе со сметаной или соусом дзадзики.

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