Постный салат из пекинской капусты – это вкусное, полезное и невероятно простое в приготовлении блюдо, которое понравится даже тем, кто не соблюдает пост.

Салат из пекинской капусты – это отличный вариант для поста и не только. Так что стоит попробовать и убедиться в этом.

Итак, по первому рецепту постного салата из пекинской капусты необходимы следующие ингредиенты: капуста пекинская, перец болгарский, огурцы, консервированная кукуруза, соль и перец по вкусу, масло или постный майонез.

Постный салат из пекинской капусты.

Ход приготовления невероятно простой: все ингредиенты нарезать кубиками, посолить поперчить и заправить растительным маслом или постным майонезом.

Для приготовления постного салата из пекинской капусты по второму рецепту нужны такие ингредиенты: капуста пекинская – 320 г, апельсин (сок) – 250 г (1 шт.), курага – 60 г, изюм – 60 г, семена подсолнечника – 30 г, растительное масло оливковая – 1 ст. ложка, соль и чёрный перец.

Шаг первый – изюм и курагу залить горячей водой и оставить на 10 минут. Затем жидкость слить и обсушить сухофруктами. Семена подсолнечника подсушить на сухой сковороде 1 минуту.

Следующий шаг – пекинскую капусту нарезать тонкими полосками. Из апельсина выжать сок и к соку добавить оливковое масло – перемешать.

Постный салат из пекинской капусты.

Курагу нарезать полосками или небольшими кусочками. В салатник выложить пекинскую капусту, изюм, курагу и семена подсолнечника. Влить в салат заправку, посолить и поперчить, перемешать. Перед подачей на стол постный салат из пекинской капусты можно украсить семенами подсолнечника.

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